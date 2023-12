Calcio, buone notizie per la Virtus Messina: novità nello staff tecnico e ritorno alla vittoria

StrettoWeb

Enzo Stroncone torna alla Virtus Messina, squadra in cui aveva già militato. Dalla scorsa settimana Stroncone è tornato tra i giallorossi ma, stavolta, al fianco del tecnico Nunzio Trischitta. Un ritorno voluto e gradito dalla dirigenza della società messinese. Il ritorno dell’ex è stato festeggiato dalla Virtus con la vittoria esterna sul Pompei, che potrebbe risultare come l’inizio di una risalita in classifica.

Pompei-Virtus Messina 1-2, la cronaca

Il primo tempo è abbastanza equilibrato, il Pompei si affida soprattutto ai tiri dalla distanza, mentre la Virtus Messina opera con geometrie che portano al tiro Pantò, ma in particolare Milicia la cui conclusione si stampa all’incrocio dei pali. Nel secondo tempo sale l’intensità della Virtus che al 50′ coglie il meritato vantaggio. Il cross dalla destra di Cucinotta trova Brancato sul centro sinistra dell’area avversaria, l’attaccante non si fa sfuggire l’occasione e mette in rete. Il clima in campo si fa più caldo ma l’arbitro dirige con grande personalità ed al 54′ ammonisce Franceschino del Pompei e subito dopo il giallorosso Brancato. Al 64′ arriva il raddoppio della squadra di mister Trischitta ed è proprio Brancato a completare la sua doppietta che, in area, gira a rete una rimessa laterale di Kagni. Al 79′ la Virtus ha la possibilità di chiudere definitivamente la gara, quando il signor Flamingo decreta un calcio di rigore per gli ospiti per atterramento di Coppolino in area. Sul dischetto va Centorrino, che spiazza il portiere, ma la palla colpisce il palo e termina sul fondo. Al 1′ di recupero il Pompei accorcia le distanze con Cipriano che in mischia sorprende il portiere avversario e mette in rete. Nella concitazione della marcatura il Pompei rimane in dieci per la seconda ammonizione di Sabally. Pochi istanti dopo arriva il triplice fischio del direttore di gara che certifica il ritorno alla vittoria della Virtus Messina.

Pompei-Virtus Messina 1-2, il tabellino

Marcatori: 50′ e 64′ Brancato (VM), 91′ Cipriano (P)

Pompei: Santapaola, Di Pietro, Franceschino (63′ Sanzo), Irrera (79′ Cipriano), Amante, Maugeri, Barrile (50′ Altieri), Pernice, Giamporcaro (60′ Cucinotta), Grioli (64′ Tuttobene), Sabally. A disposizione: Marino, Bisazza. All. V.Maggio

Virtus Messina: Traore, De Leo, Milicia, Paratore, Kagni, Pileggi, Panto A., Cucinotta (79′ Paratore), Coppolino (84′ Kone), Brancato (72′ Croce), Centorrino. A disposizione: Caruso, Sandi, Sumareh. All. N.Trischitta

Arbitro: Gabriele Flamingo di Messina

Recupero: 0 – 2′

Ammoniti: 55′ Franceschino, 80′ e 92′ Sabally, 87′ Cipriano (Pompei); 54′ Brancato, 90′ Milicia (VM)

Espulsi: 92′ Sabally (P)

Angoli: 1-1