Villa Zerbi, gli auguri di Cesare a Sottozero: “congratulazioni amico mio”

StrettoWeb

“Congratulazioni e merito, per questa nuova avventura a Pennestrì Vincenzo, collega ma anche caro amico con cui condividiamo un percorso di passioni comuni vivendo una competizione a cercare sempre di far bene, ma quella competizione sana per cui se uno dei due inciampa l’altro lo sostiene, perchè alla fine il piacere è quello di andare insieme lontano e godersi il viaggio. Grazie Enzo e complimenti per averci restituito un bene prezioso che è oggi fruibile per tutti i reggini”. E’ questo il messaggio di congratulazioni che Davide Destafano, titolare della Gelateria Cesare, ha rivolto all’amico Pennestrì per la nuova avventura che lo vede protagonista a Villa Zerbi.

La storica villa reggina diventerà tempio dell’alta pasticceria così come sognavano Enzo e suo padre, Don Tito Pennestrì e sono riusciti ad ottenerlo in questa residenza storica, fiore all’occhiello dell’architettura reggina.