Villa San Giovanni, Domenica Imbesi referente di Libera

A seguito dell’assemblea associativa svoltasi sabato 2 dicembre 2023, è stata eletta come nuova referente del presidio Libera di Villa S. Giovanni Domenica Imbesi, da molti anni impegnata nel mondo dell’associazionismo in città. Un’assemblea fortemente partecipata e ricca di spunti di riflessione, grazie anche alla presenza della referente provinciale Elena Crucitti e del referente regionale Giuseppe Borrello, sempre vicini al presidio villese. Nel ringraziare tutti i soci per l’impegno profuso in questi anni, la nuova referente ha accolto il mandato con spirito di servizio, mossa dalla volontà di contribuire a rafforzare la comunità di strumenti concreti sul fronte del contrasto alla ‘ndrangheta e per la costruzione di una città che abbia le sue fondamenta nella cultura della pace, dell’accoglienza, della bellezza e della giustizia sociale.

L’obiettivo di questi anni è quello di portare avanti i settori di impegno che il presidio “Giovanni Trecroci” ha sottoscritto nel corso della sua costituzione: memoria, beni confiscati, sensibilizzazione del territorio, promuovere la cooperazione tra le numerose realtà associative presenti sul territorio villese e creare un ambiente favorevole al raggiungimento di obiettivi comuni. Ma per farlo – continua la Imbesi – c’è bisogno dell’impegno concreto e quotidiano di tutti. A tal fine, il presidio invita singoli cittadini e associazioni alla prossima riunione operativa che si terrà sabato 16 dicembre alle ore 18.00 presso il poliambulatorio solidale “Smail” sito in Via Riviera n.12, Villa San Giovanni. L’incontrò avrà inizio con l’accoglienza della Luce della Pace di Betlemme.