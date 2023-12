Villa San Giovanni, il consigliere Lucisano: “il Canone idrico fa… acqua da tutte le parti”

StrettoWeb

“Quello che stanno subendo in questi giorni i nostri concittadini è un vero e proprio abominio amministrativo. Si vedono infatti recapitare degli avvisi idrici senza alcun riferimento né alla matricola di contatore, né al codice di utenza, ne al reale consumo. Quindi mi chiedo bisogna pagare senza sapere cosa? Siamo al ridicolo ed invece di chiedere scusa chi di competenza e di dovere fa emettere un avviso dove consiglia ai contribuenti di utilizzare lo Spid la PEC o di recarsi presso gli uffici, per avere quelle informazioni che per obbligo di trasparenza dovrebbero essere insite nella bolletta”. Lo afferma in una nota il Consigliere comunale di Villa San Giovanni Filippo Lucisano.

“Ma lo Spid ad un anziano chi lo spiega? Ma ad una persona sola o con disabilità chi l’compagna a fare file chilometriche presso l’ufficio tributi ormai intasato per questa problematica? Ed in tutto questo la maggioranza si cela dietro un silenzio assordante. Auspico che si trovi una soluzione affinché il cittadino possa pagare soltanto dopo aver visionato la propria fattura, dove vengano indicate matricola di contatore ,metri cubi consumati e codice di utenza, così che possa avere reale contezza di quanto deve all’ente. Esprimendo infine la massima solidarietà a quegli operatori dell’ufficio tributi che per colpe non loro verranno subissati di istanze da parte dei cittadini stanchi di subire tale vessazioni ,concludo dicendo che in sede consiliare si è parlato di digitalizzazione e questo sarebbe un grande passo, un passo però che richiede tempo, tempo per istruire e fare arrivare i cittadini pronti a tale cambiamento, non di certo da un giorno all’altro, poiché i risultati sono sotto gli occhi di tutti”.