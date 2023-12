UniReggio apre in città il primo sportello territoriale dell’Ente Nazionale Microcredito

StrettoWeb

Il Presidente di UniReggio, prof. Paolo Ferrara, e il Presidente dell’Ente Nazionale del Microcredito, l’ex Ministro On.le Mario Baccini, hanno sottoscritto un protocollo di intesa che consentirà all’intera Area Metropolitana di Reggio Calabria di attivare un nuovo servizio di promozione del microcredito attraverso la realizzazione di uno sportello territoriale dell’ente governativo presso la sede di UniReggio sita in via Piazzale Vallone Petrara n.81 di Reggio Calabria.

Il Microcredito ha una storia di successo da più di 40 anni, che dimostra l’efficacia di uno strumento che promuove il valore della fiducia e una visione etica della finanza al servizio del nuovo welfare e dei nuovi bisogni sociali. In sinergia con Camera di Commercio e Confindustria si svolgerà la celebrazione di apertura in data 13 dicembre ore 17:00 presso l’Auditorium UniReggio in presenza dei vertici nazionali e regionali dell’ente governativo Microcredito, con la partecipazione di istituzioni, autorità e dell’Università Telematica e-Campus.

Il programma

Alla manifestazione, patrocinata dal Comune di Reggio Calabria, sono programmati i seguenti interventi:

Saluti:

Prof. Dott. Paolo Antonio FERRARA

Presidente UNIREGGIO Società Cooperativa Sociale

Presidente UNIREGGIO Società Cooperativa Sociale Dott. Roberto MARTA

Responsabile nazionale Area Sportelli e Territorio Ente Nazionale per il Microcredito

Responsabile nazionale Area Sportelli e Territorio Ente Nazionale per il Microcredito Dott. Carmelo VERSACE

Vicesindaco Città Metropolitana di Reggio Calabria

Vicesindaco Città Metropolitana di Reggio Calabria Dott. Domenico GIANNETTA

Consigliere Regionale della Calabria

Interventi previsti:

Dott. Antonio RISPOLI

Project Manager “Yes, I Start Up Calabria”

Project Manager “Yes, I Start Up Calabria” Dott. Antonino TRAMONTANA

Presidente Camera di Commercio di Reggio Calabria

Presidente Camera di Commercio di Reggio Calabria Dott. Domenico VECCHIO

Presidente Confindustria Reggio Calabria

Conclusioni:

Dott. Alfonso LOVITO

Direttore Generale Università e-Campus

Direttore Generale Università e-Campus On.le Mario BACCINI

Presidente Ente Nazionale per il Microcredito

Da quando sarà attivo lo sportello

Lo sportello informativo per il microcredito e l’autoimpiego di UniReggio per l’Area Metropolitana di Reggio Calabria sarà operativo dai primi giorni di gennaio e fornirà informazioni complete e puntuali sui programmi del microcredito e incentivazioni disponibili sia a livello locale e nazionale su nuove opportunità per l’autoimpiego ed i giovani che hanno una forte attitudine al lavoro autonomo e all’imprenditorialità, oltre alla voglia di mettersi in gioco.

Con questa iniziativa nasce la collaborazione tra UniReggio e l’Ente Nazionale del Microcredito per affermare con più forza l’economia sociale e di mercato per la lotta alla povertà e alle esclusioni sociali e finanziarie. Lo sportello territoriale di UniReggio, unico in provincia di Reggio Calabria, sarà inserito in rete nel più ampio contesto dei 100 sportelli presenti e già operanti sul territorio nazionale presso i Centri per l’impiego, le Camere di Commercio, le Università e altri Comuni.

Le dichiarazioni del Prof. Ferrara

“Con il microcredito ognuno ha la possibilità di scegliere il proprio lavoro, di costruire un’impresa, di guardare al futuro con ottimismo. Il microcredito è uno strumento di sviluppo economico che consente a soggetti normalmente esclusi dal settore finanziario formale, l’accesso senza garanzie a sostegni economici di piccolo ammontare, finalizzati all’avvio di un’attività imprenditoriale. Il cittadino che si recherà allo sportello troverà informazioni puntuali sugli strumenti finanziari esistenti per l’avvio di attività autonome, sugli incentivi alle start-up locali e nazionali ma, soprattutto, troverà personale dedicato e preparato a fornire informazioni e a indirizzare i cittadini verso le opportunità finanziarie più rispondenti alle proprie esigenze”, ha detto il Prof. Ferrara.

“UniReggio – dopo l’assegnazione del bando per “Tecnico dell’analisi di progetti, della realizzazione, cura e manutenzione delle aree verdi e della conservazione, restauro e recupero di giardini e parchi storici “GIARDINIERE D’ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI” nell’Area Sud con i fondi del PNRR – continua a investire sulle politiche del lavoro attivando tutti i canali di collaborazione istituzionali e le risorse disponibili sul mercato per favorire la mobilitazione dei giovani e delle loro competenze. Il dialogo con l’Ente Nazionale del Microcredito rientra in un mirato percorso di sviluppo e utilizzo di strumenti nuovi per affrontare le sfide dell’occupabilità e del protagonismo giovanile. Le nuove generazioni rappresentano una sfida per le città, soprattutto del Meridione, che intendono salvaguardare il proprio capitale umano e (r)innovare il proprio tessuto urbano. Ci auguriamo che queste opportunità restituiscano maggiore fiducia a chi intende mettersi in gioco e scommettere su sé stesso e sull’economia dell’intera Città Metropolitana di Reggio Calabria”.