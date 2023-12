Ue: Picierno, ‘Draghi a guida Europa? Prezioso e auspicabile’

StrettoWeb

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “Il contributo al processo di integrazione europeo di Draghi è stato il più prezioso che possa vantare il Paese. Non è un caso che Meloni l’abbia citato con toni scomposti: perché crede che quel contributo vada interrotto, vuole un?Europa delle piccole patrie. Io credo invece che la prossima sia proprio la legislatura del ‘whatever it takes’ e che una futura presenza di Draghi ai vertici delle istituzioni europee sia non solo preziosa, ma auspicabile”. Così su twitter la vicepresidente del parlamento europeo, Pina Picierno.