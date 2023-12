Ue: Orlando, ‘Mes? Fari puntati su patto stabilità, Meloni rischia fallimento’

StrettoWeb

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – Penso che dobbiamo concentrare la nostra iniziativa sulla Legge di Bilancio, sulle questioni della sanità e delle pensioni, a partire da quella del comparto della sanità che è rimasta non risolta al Senato, contrariamente a quanto veniva detto. Non credo che si debbano tenere i riflettori puntati sul Mes e penso, invece, che bisogna spostare l’attenzione sul fatto che la manovra sul Mes non stia producendo effetti sulla riforma del Patto di Stabilità che, spiegato agli italiani, significa che se non vai in una certa direzione si torna all’austerità e al rigore. Significa il fallimento della Meloni”. Così, a quanto si apprende, il deputato ed ex Ministro del Lavoro Andrea Orlando nel suo intervento all’assemblea del gruppo Pd alla Camera.

“La riforma del Patto di Stabilità la stanno scrivendo Francia e Germania e noi la subiremo. Dobbiamo essere naturalmente e giustamente severi su ciò che è uscito dal confronto fino a qui. Non credo, francamente, che sul Mes – ha spiegato l’ex ministro dem – ci sia bisogno di una nostra iniziativa perché si tratta già di una contraddizione così evidente visto che 26 Paesi lo hanno ratificato e l’Italia no”.

“Mentre il tema della riforma del Patto di Stabilità non sta emergendo sufficientemente ed è la vera risposta al comizio della Meloni che si sta riposizionando sulla questione dell’europeismo, abbandonando toni antieuropei. Ha rimproverato addirittura alla sinistra di non aver votato i Trattati di Roma, dicendo un falso storico rispetto ai socialisti. Se pensiamo di andare in campagna elettorale con un referendum sull’Europa e una autocelebrazione del processo di integrazione ci mettiamo su un terreno molto sbagliato e pericoloso. Sulla questione mediorientale dobbiamo presentare una mozione per far emergere le contraddizioni – ha concluso Orlando – rispetto ad un Governo che non ha fatto quello che aveva detto di fare”.