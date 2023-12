Ue: Meloni, ‘su riforma patto stabilità ore delicate, Europa sia ambiziosa’

StrettoWeb

Dubai, 2 dic. (Adnkronos) – Rispetto alla trattativa sul Patto di stabilità, ?a Berlino ne ho parlato” con il Cancelliere Olaf Scholz “chiaramente, ma in queste ore eviterei i commenti, perché sono ore nelle quali si sta procedendo a confronti molto puntuali, che speriamo possano portare a una soluzione nell’interesse dell’Ue?. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un posto stampa a Dubai, a margine dei lavori della Cop28.

?Noi vogliamo e dobbiamo essere ambiziosi, l’Unione Europea deve essere ambiziosa . Credo che le politiche economiche che il governo ha portato avanti dimostrino la serietà con la quale approcciamo, però dobbiamo riuscire a costruire una riforma del Patto di stabilità e crescita che sia rispettabile, cioè che sia possibile rispettare, cercando delle sintesi tra punti di vista e interessi che sono diversi?.

?Siccome sono le ore più delicate per questa trattativa direi che insomma se la commentiamo magari la settimana prossima può aiutare tutti?, ha quindi concluso Meloni.