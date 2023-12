Ucraina: Tusk, ‘Polonia chiederà piena mobilitazione Occidente’

StrettoWeb

Varsavia, 12 dic. (Adnkronos) – Il neoeletto primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che la Polonia ?chiederà a voce alta e con decisione la piena mobilitazione del mondo libero, del mondo occidentale, per aiutare l?Ucraina in questa guerra?.

L’elezione di Tusk ha segnato la fine di otto anni di governo del Pis, durante i quali la Polonia è stata criticata per la sua deriva verso una democrazia illiberale e ha visto crescere sempre più le tensioni con la Ue.

Tusk ha promesso di invertire questa tendenza, cercando di porre fine all’isolamento della Polonia nell’Unione Europea e riaffermando al contempo l’impegno del paese nei confronti dell’Ucraina.