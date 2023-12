Ucraina: Stoltenberg, ‘dobbiamo essere preparati anche a cattive notizie’

StrettoWeb

Bruxelles, 3 dic. (Adnkronos) – “Dovremmo essere preparati anche alle cattive notizie”, ha detto quando gli è stato chiesto se temeva che la situazione in Ucraina potesse peggiorare in futuro. “Le guerre si sviluppano in fasi. Ma dobbiamo sostenere l’Ucraina sia nei momenti buoni che in quelli cattivi”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in un’intervista all’emittente televisivo Ard ripresa dalla Tass.

È fondamentale aumentare la produzione di munizioni, ha affermato Stoltenberg, ammettendo che i paesi della Nato non sono stati in grado di soddisfarne la crescente domanda. Ha aggiunto che l?Ucraina è ora in una ?situazione critica?, ma ha rifiutato di raccomandare cosa dovrebbe fare Kiev. “Lascerò che siano gli ucraini e i comandanti militari a prendere queste difficili decisioni operative”, ha detto Stoltenberg.