Ha ucciso un donna il 13 dicembre, ora torna libero dopo il TSO: Palermo in rivolta

Città di Palermo in rivolta, ma anche preoccupata, per quanto accaduto nella giornata odierna. Claudio Longo, 45 anni, è tornato infatti in libertà, affidato alla famiglia, dopo aver ucciso una donna – e ferito altre tre persone, tra cui il proprio padre – lo scorso 13 dicembre. L’assassino ha terminato il periodo di TSO – Trattamento Sanitario Obbligatorio – a cui è stato sottoposto per due settimane (quelle successive all’omicidio), ma non gli è stata applicata alcuna misura cautelare. Ad oggi è libero e per questo, nel capoluogo siciliano, è scattata la paura.

Nello specifico, nel quartiere Capo di Campofelice di Roccella, luogo in cui si è consumato l’omicidio nei confronti dell’80enne Francesca Chiavetta, per tutti Franca. La donna era stata aggredita dal 45enne affetto da una patologia psichiatrica. Longo aveva aggredito tutti, anche il papà che aveva provato a trattenerlo. Ora è di nuovo libero e i vicini hanno paura.