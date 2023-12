Trovata anziana mummificata in un baule, indagata la figlia convivente

StrettoWeb

E’ stata indagata la figlia 40enne di Concetta Infante, la donna di 77 anni trovata mummificata in un baule nella sua casa a Mondragone (Caserta). La figlia viveva in casa con lei. Al momento, il fascicolo di reato in procura è stato aperto per occultamento di cadavere.

L’indagata ha raccontato ai carabinieri che la madre aveva avuto oltre un mese fa un incidente domestico, era caduta battendo la testa, ed era poi deceduta, ma lei non aveva i soldi per il funerale e aveva così chiuso il corpo nel baule e lo aveva sigillato.

Ma, nel frattempo, la donna ha incassato anche due rate di pensione. A scoprire il cadavere, è stata l’altra sorella che vive in Abruzzo, che non aveva più notizie della mamma da alcune settimane.