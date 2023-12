Come trasformare il classico panettone in un’esplosione di bontà? Cesare svela il segreto | VIDEO

StrettoWeb

Grazie a Davide Destefano di Gelato Cesare, il famoso chioschetto verde sito sul lungomare di Reggio Calabria, è possibile trasformare un classico panettone di Natale in un’esplosione di bontà. Nel video a corredo dell’articolo, Davide Destefano ci dimostra appunto come trasformare il panettone in una prelibatezza artigianale utilizzando il delizioso gelato di Gelato Cesare.

Ricetta per la bagna:

350 ml di acqua, 150 g di zucchero e 30 ml del vostro liquore preferito (rum). Svuotare il panettone, inumidirlo con la bagna e riempirlo con i gusti di gelato preferiti. A questo punto farlo riposare in freezer per almeno 4 ore. Lasciare stemperare il panettone tirandolo fuori dal congelatore almeno 30/50 minuti prima di consumarlo per avere una corretta temperatura di servizio.