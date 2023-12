Tragico incidente stradale a Cosenza: muore ex poliziotto della stradale

StrettoWeb

Un tragico incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio vicino al bivio di Rose, in provincia di Cosenza e precisamente in contrada Santicelli. Un pensionato è deceduto a seguito dello violento scontro.

La vittima, Rocco Petrilli era un ex poliziotto della Stradale che aveva prestato servizio in Sicilia, a Reggio Calabria e a Cosenza. L’auto su cui viaggiava l’uomo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe finita fuori dalla carreggiata cadendo in un dirupo. Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine.