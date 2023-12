Torna lo slalom automobilistico cittadino a Reggio Calabria, Pentimele si trasforma in una pista da gara

StrettoWeb

Torna ad accendere le emozioni dei reggini lo Slalom automobilistico Città di Reggio Calabria – Pentimele, un appuntamento storico, che la Scuderia Aspromonte ha voluto fortemente riproporre. L’ultima volta era stato organizzato circa 30 anni fa ed a farlo era stato proprio Franco Colosi, compianto punto di riferimento per tutto l’automobilismo calabrese, al cui ricordo è appunto dedicato questo evento.

Motori al massimo, dunque, nel weekend dell’Immacolata: sabato 9 e domenica 10 dicembre la zona di Pentimele si trasformerà in una pista da gara a tutti gli effetti.

Si entrerà nel vivo già nel pomeriggio di sabato, con le verifiche tecnico-sportive, dalle ore 15 alle 19:30; verifiche che proseguiranno anche nelle primissime ore di domenica, dalle 7 alle 8:30. Da quel momento in poi, chiusura totale dell’area al traffico urbano, così da poter consentire in tutta sicurezza le verifiche del tracciato, la disposizione dei birilli e predisporre l’occorrente. Partenza allo scoccare delle ore 10 in punto: 4 manche (inclusa la ricognizione) cronometrate su 2 km di percorso dello storico slalom.

La gara potrà essere seguita in diretta streaming sui canali social della Scuderia Aspromonte. Nessun dettaglio dell’organizzazione della gara è stato trascurato, grazie alla maniacale passione del Presidente di Scuderia Lello Pirino e del suo staff, sempre attento e disponibile. Il tutto potendo contare sul supporto, al fine dei processi autorizzativi, del Sindaco Giuseppe Falcomatà, della massima collaborazione di tutta l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria e del Comando dei Vigili Urbani. Immancabile, tra i promotori della manifestazione sportiva, il grande appassionato di motori Onorevole Francesco Cannizzaro.

La cerimonia di premiazione avrà luogo presso il vicino Thalassa Residence, nel pomeriggio, pochi minuti dopo l’arrivo dell’ultima vettura al traguardo. Sarà l’ultima gara della stagione, trasformandosi quindi in un’occasione, a motori spenti, per scambiarsi gli auguri di Natale.