Torna lo StartReading: l’incontro di lettura di Startup Messina

StrettoWeb

L’associazione Startup Messina torna con l’ultimo appuntamento dell’anno del format StartReading: incontro dedicato alla lettura (a tema impresa, marketing, design e tecnologia) in cui si discute su un argomento partendo da un libro e avvalendosi del supporto di un esperto sul tema. L’evento si svolgerà domani, martedì 19 dicembre, alle ore 20:00, presso il Mondadori di Via Consolato del Mare, 35.

Il libro protagonista di questo incontro è “Il pensiero meridiano” di Franco Cassano. Un testo che parla del Sud e di una riformulazione dell’immagine che il Sud ha di sé: non più periferia degradata dell’‘impero’, ma nuovo centro di un’identità ricca e molteplice, autenticamente mediterranea. Il tutto sarà raccontato attraverso il punto di vista e l’esperienza di Fabio Bruno, audio producer con la passione per l’innovazione sociale.

Fabio Bruno ha creato e portato avanti per 7 anni Start Me Up, podcast dedicato ai progetti di innovazione sociale, culturale e tecnologica che nascono e si sviluppano nel Sud Italia. Al momento supporta aziende e imprenditori a comunicare il proprio valore attraverso contenuti audio. È tra i fondatori di Startup Messina, associazione che diffonde la cultura imprenditoriale.

L’evento è gratuito e rivolto:

– sia a chi ha letto il libro protagonista dell’incontro ma anche a chi non lo ha letto ma vuole confrontarsi sul tema che esso tratta;

– a chi vuole conoscere il gruppo di Startup Messina e, perché no, unirsi all’associazione.

L’Associazione Startup Messina nasce nella Città dello Stretto nel 2015, con lo scopo di promuovere la cultura d’impresa, l’innovazione e lo sviluppo del territorio in ambito sociale, economico e culturale. Supporta, inoltre, la costituzione di nuove imprese, con particolare attenzione all’area del mediterraneo. Gli obiettivi dell’Associazione sono: voler offrire momenti di incontro per imprenditori e innovatori ed essere punto di riferimento per mettere a sistema opportunità, competenze ed energie.