Toni Negri: Zanella (Avs), ‘etichetta di cattivo maestro sarà dimenticata’

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – ?Lo ricordo innanzitutto come mio docente di Dottrina dello Stato, presso la facoltà di Scienze politiche di Padova, geniale e instancabile, esigente e rigoroso. Assieme a Ferruccio Gambino, relatore della mia tesi di laurea, a Maria Rosa Dalla Costa, mia prima maestra di femminismo, e ad altre e altri docenti e ricercatori del Dipartimento da lui guidato, è stata una figura centrale per la mia formazione culturale e politica. Esprimo il mio profondo cordoglio per la sua morte, nella certezza che la sua persona e la grande produzione di pensiero che ci lascia troveranno la giusta collocazione nella storia che sicuramente liquiderà l?etichetta di ?cattivo maestro??. Così Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera.