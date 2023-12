Tiro con l’Arco: Arcieri Club Lido di Catanzaro protagonisti in Basilicata

StrettoWeb

Nel Palagalilei della cittadina lucana di Bernalda, nel weekend trascorso si è tenuta una manifestazione sportiva riservata alle classi giovanili che praticano lo sport del tiro con l’arco. Nella suggestiva cornice della cittadina lucana, sapientemente organizzata dagli arcieri Bernalda sotto la guida del Presidente Dimonte Rocco Biagio e la preziosa collaborazione di Siletti Marcello e Leo Bernini, i giovani arcieri provenienti anche da fuori regione si sono affrontati in una competizione all’insegna del divertimento e della convivialità. L’atmosfera è stata anche tale vista la presenza del sempre operativo Nicola Taddei, che rappresenta la Regione Basilicata nel mondo sportivo del tiro con l’arco.

La società degli Arcieri Club Lido di Catanzaro, come consuetudine sportiva partecipa all’evento, conquistando meritati podi. A salire sul gradino più alto dello stesso sono stati Poerio Piterà Francesco nella divisione olimpica Juniores Maschile, Catalano Domenico nell’arco nudo Allievi, Poerio Piterà Anastasia nel Compound Juniores e Fabio Ludovica nella divisione Compound Classe Ragazze. Argento per Falcone Samantha nel compound Ragazze. Soddisfazione viene da responsabile tecnico del settore Demasi Pasquale, il quale nel complimentarsi con gli arcieri della società si dice orgoglioso per i risultati raggiunti da parte di questi ragazzi. Si complimenta con l’organizzazione tutta della manifestazione ed in particolare con il padrone di casa Lucano Nicola Taddei che accoglie in primis i giovani e poi tutte le compagini sportive con cordialità e spirito di amicizia.