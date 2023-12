Tim: richiesta la prosecuzione della due diligence per l?acquisto di Sparkle**

StrettoWeb

Roma, 5 dic. – (Adnkronos) – Tim comunica che Optics Bidco, società controllata da Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (?KKR?), nel confermare il proprio interesse alla prosecuzione delle negoziazioni per l?acquisto di Sparkle, ha chiesto di poter approfondire fino alla fine di gennaio 2024 le attività di due diligence, in modo da poter disporre di tutte le informazioni necessarie per formulare un?offerta finale.

La richiesta verrà sottoposta all?esame del Consiglio di Amministrazione di Tim programmato per il prossimo 14 dicembre, che verrà aggiornato sull?andamento delle interlocuzioni in proposito intervenute con Kkr.