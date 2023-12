La terza edizione del BeerCalabria premia le migliori birre artigianali calabresi

StrettoWeb

Si è svolta alla Lievito Academy di Reggio Calabria la terza edizione del BeerCalabria, il concorso che premia le migliori birre artigianali calabresi. Il trend di crescita del settore birra artigianale, dopo un leggera battuta d’arresto dovuta al periodo covid, ha ripreso la sua azione di sviluppo su tutto il territorio nazionale, portando nuovo entusiasmo attorno alla bevanda schiumosa più famosa del mondo anche in Calabria.

BeerCalabria 2023 ha di fatto registrato una massiccia partecipazione da parte delle più importanti realtà brassicole calabresi, con quasi un centinaio di birre iscritte al concorso (raddoppiato il numero rispetto alla prima edizione) e suddivise in sette categorie.

I risultati della giuria hanno decretato miglior birrificio calabrese per il 2023 il birrificio reggino Funky Drop, guidato dal birraio Demetrio Crea.

Sul podio delle varie categorie è stato un vero e proprio testa a testa tra la giovane realtà reggina ed il birrificio Birra Cala di Scalea.

I due birrifici hanno spadroneggiato portandosi a casa tre primi posti a testa in sei categorie, ma il miglior piazzamento di Funky Drop nei secondi e terzi posti ha consentito al birrificio reggino di spuntarla nella classifica generale.

In giuria una dozzina di esperti suddivisi tra birrai, degustatori e publican, guidati dall’esperienza di Luigi “Schigi” D’Amelio, miglior birraio italiano dell’anno nel 2013, e Matteo Selvi, giudice birrario romagnolo impegnato in varie giurie internazionali.

Tra gli altri gli svedesi John Selander e Willem Skoglund, il publican campano Emanuele Fittipaldi, il siciliano Fabio Bruno ed il calabrese Pierangelo Belfiore, la giornalista gastronomica Giovanna Pizzi, il botanico Giuseppe Caruso, l’agronomo Antonio Cuzzola, e i degustatori calabresi Michele Calabrò e Marco De Grazia.

A muovere le fila del concorso anche per questa edizione le presenze di Francesco Donato, storico pioniere in terra calabra per la divulgazione della cultura della birra artigianale, Alessandro Sirna, storico e navigato appassionato, e Ludovica D’Urzo, per anni spalla di Donato nell’organizzazione di eventi e degustazioni birrarie.

Di seguito la classifica dei primi posti delle sette categorie in gara.

Categoria Uno

Plink in Smoking – Birrificio Funky Drop

Categoria Due

Euforia – Birra Cala

Categoria Tre

Fuzzy – Birrificio Funky Drop

Categoria Quattro

Delirio – Birra Cala

Categoria Cinque

Aguila Negra – Birra Cala

Categoria Sei

Prsdè – Birrificio Funky Drop

Categoria Sette

Mierula Pineau Des Charentes – Birrificio A’Magara