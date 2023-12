Tennis: United Cup, stanotte il via a Perth con Spagna-Brasile

StrettoWeb

Perth, 28 dic. – (Adnkronos) – Si apre alla RAC Arena di Perth la United Cup 2024. Stanotte dalle 3 ora italiana si gioca Spagna-Brasile, poi non prima delle 10 Gran Bretagna-Australia. Entrambe le sfide saranno trasmesse in diretta su SuperTennis e SuperTenniX. La Spagna, presente anche l’anno scorso in Unitd Cup, nel singolare maschile si affida al numero 26 del mondo, Alejandro Davidovich Fokina. Lo spagnolo affronterà Thiago Seyboth Wild che l’ha sconfitto nell’unico precedente confronto diretto. Nel singolare femminile, si prevede un’intensa battaglia tra Sara Sorribes Tormo e Beatriz Haddad Maia. La brasiliana, numero 11 del mondo, è in vantaggio 3-2 nei confronti diretti. Poi toccherà ai padroni di casa nel secondo e conclusivo incontro della prima giornata. Alex De Minaur affronta Cameron Norrie, che l’ha battuto in United Cup un anno fa. Poi Ajla Tomljanovic se la vedrà con Katie Boulter, fidanzata di De Minaur che ha scelto di non prendere parte al doppio misto per evitare lo scontro in famiglia.