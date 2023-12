StrettoWeb

Jeddah, 2 dic. – (Adnkronos) – Hamad Medjedovic vince la sesta edizione delle Next Gen Atp Finals, che si sono concluse a Jeddah in Arabia Saudita. Il ventenne serbo, numero 110 del mondo, prevale in finale sul 19enne francese Arthur Fils, numero 36 del ranking Atp, con il punteggio di 3-4 (6-8), 4-1, 4-2, 3-4 (9-11), 4-1 dopo due ore e 14 minuti.