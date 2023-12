Taekwondo Reggio Calabria conquista 7 medaglie al campionato regionale: i nomi dei vincitori

StrettoWeb

Due ori, due argenti e tre bronzi: questo il bottino conquistato dagli atleti della A.S.D. Taekwondo 2018 Reggio Calabria al campionato regionale Calabria di combattimento che si è svolto al palazzetto dello sport di Catanzaro lo scorso fine settimana. Quasi 300 i giovani atleti provenienti da tutta la Regione, suddivisi nelle categorie beginners, children e kids, nonché per categorie di peso.

Per quanto riguarda la cronaca degli incontri, dopo le fasi preliminari, Basilio Mansueto, categoria children 33kg, Matteo Calderone e Sofia Polimeni, entrambi categoria kids rispettivamente 36Kg e 44kg, sono approdati alle rispettive semifinali e, sebbene abbiano combattuto al massimo delle loro possibilità, hanno dovuto cedere il passo ai loro rispettivi avversari, conquistando comunque tre meritati terzi posti.

Domenico Cozzucoli, categoria kids 36kg e Ilaria Polimeni, categoria kids 44kg, sono i primi due giovani atleti che riescono a conquistare e ad affrontare con grande coraggio le rispettive finali che, putroppo, vengono perse per pochissimi punti di scarto, regalando due argenti di altissimo valore.

Sorte diversa, invece, per le atri due finali che vedono protagonisti Brian Sassano nella categoria kids 52kg e Samah Lahbiri, categoria kids 36kg. Due prestazioni che valgono due ori per la A.S.D Taekwondo 2018 Reggio Calabria. Brian perde il primo round per poi concludere la sua finale vincendo il secondo ed il terzo, dimostrando sul tatami grinta e tanta voglia di vincere; Samah riesce ad esprimere un grande potenziale, proprio di un’atleta che sta maturando tecnicamente e tatticamente. Vince il primo round, il secondo round è solo una formalità, tant’è che, a pochi secondi dall’inizio, costringe la sua avversaria a gettare la spugna.

La competizione regionale è stata l’ultimo appuntamento agonistico della stagione sportiva 2023 e ha messo, ancora una volta, in evidenza la crescita tecnica, tattica e mentale da parte dei giovani atleti, nonché il certosino lavoro svolto dal D.T. Salvatore Chiovaro e dal tecnico Abdelaziz Lahbiri nel creare un vivaio di giovani campioncini come Brian Sassano che ,alla sua prima esperienza agonistica , è stato capace di salire sul gradino più alto del podio. Un doveroso ringraziamento va ai genitori che hanno accompagnato i propri figli alla competizione, svoltasi in una grandissima atmosfera di sano agonismo, divertimento e fair play, nonché alla Dinamyca Palestre in cui la A.S.D. Taekwondo 2018 Reggio Calabria svolge i propri allenamenti.