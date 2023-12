Superlega, nuova rinuncia di un’italiana: a dire “no” è il… Pescara. Il tweet ironico è virale

StrettoWeb

C’è anche spazio per quella, per l’ironia, come sempre in situazioni del genere. La sentenza di oggi della Corte Europea sulla Superlega ha attirato le attenzioni di tutto il mondo, come fu nel 2021. E quindi spazio ai soliti schieramenti, alle riflessioni, alle prese di posizione e all’ironia. Oltre a Inter, Roma e Atalanta è spuntata infatti fuori un’altra italiana a dire “no”. E sapete chi è? Il… Pescara.

Superlega, il tweet ironico del Pescara

“Il Pescara Calcio comunica che, non avendo ricevuto alcun invito alla Superlega, non rilascerà dichiarazioni in merito”. Così il club abruzzese in un tweet che diventa virale, fa quasi 600 mila visualizzazioni, quasi 800 commenti, oltre 2 mila retweet e 13 mila mi piace. Un successone. L’ironia, nel calcio, va per la maggiore negli ultimi anni sui social, dopo l’istituzione dei social media anche per le squadre. E il Pescara la sfrutta appieno, felice anche per il ritorno in panchina di Zdenek Zeman dopo l’attacco ischemico transitorio