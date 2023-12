StrettoWeb

“Il giudizio di FI sulla manovra è positivo abbiamo ottenuto quello che chiedevamo, stiamo lavorando per una proroga del Superbonus, soprattutto per chi ha i lavori oltre il 70% vedremo se nel milleproproghe o in altre soluzioni legislative“. Così il vicepremier e segretario di FI Antonio Tajani a margine di una conferenza stampa alla Camera.