Superbonus: Bicchielli, ‘commissione inchiesta utile, nessuna paura per verità’

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – “Il superbonus è stata una misura che ha troppi punti oscuri, costata troppo, con troppe frodi che dovranno pagare le future generazioni per anni. Una commissione di inchiesta sulla gestione del superbonus può essere certamente utile per fare chiarezza e capire fino in fondo cosa sia successo, anche per evitare errori nel futuro. Non bisogna mai avere paura della ricerca della verità?. Lo dice il vicepresidente di Noi moderati Pino Bicchielli.