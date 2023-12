Subbuteo: Riccardo Natoli vince il Trofeo Regionale di Messina

StrettoWeb

È Riccardo Natoli ad aggiudicarsi il Trofeo regionale natalizio di calcio da tavolo-subbuteo di Messina. La kermesse, organizzata dal Messina Table Soccer, si è svolta nei locali della sede sociale del sodalizio giallorosso, intitolata alla memoria di Antonino Sciarrone, poliziotto messinese prematuramente scomparso qualche anno fa. Riccardo, fresco campione europeo a squadre, ha superato in finale il padre Cesare per 4-2. Podio completato dall’altro Natoli, Alessandro, e dal catanese Santo Longo.

Vincitore della categoria Promozione, che il comitato regionale siciliano destina alle new entry, è stato il giovanissimo Samuele Coppolino, del CT Barcellona, che ha avuto la meglio su Luciano Lupo del CT Paola. Il torneo Cadetti è stato invece appannaggio del siracusano Angelo Lo Presti, che ha superato in finale il barcellonese Angelo Coppolino.

Il trofeo era valido per il ranking siciliano e per il Trofeo delle Regioni Fisct (Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo). Si chiudono così con un grande successo le attività del Messina Table Soccer, già proiettato verso il ritorno dei campionati italiani di serie B, in programma ad aprile, e verso l’organizzazione del Grand Prix of Italy, che si terrà presso il Capo Peloro Hotel il prossimo giugno.

In foto, Riccardo Natoli premiato da Gianluca Giliberto