Sorteggi Champions League, le avversarie delle italiane: spagnole per Inter e Napoli, Lazio sfortunata

Dopo la conclusione dei gironi, che hanno portato tre italiane su quattro agli ottavi, quest’oggi si sono tenuti i sorteggi di Champions League per decretare gli accoppiamenti iniziale della fase finale. Le tre compagini del nostro paese – Inter, Napoli e Lazio – hanno ottenuto tutte il pass come seconde, finendo quindi in seconda fascia e pescando le prime. L’unica a finire fuori, il Milan, è retrocessa in Europa League, riuscendo a vincere in rimonta nel finale a Newcastle e regalandosi un piazzamento per nulla scontato. E se Napoli e Lazio si sono dovute inchinare allo strapotere delle madrilene Atletico e Real, prime, poteva fare meglio l’Inter, finita dietro la Real Sociedad, seppur a pari punti.

Sorteggi Champions League, le avversarie delle italiane

Alla fine, a piangere nei sorteggi Champions League è soprattutto la Lazio, che pesca il Bayern Monaco, una delle grandi favorite. Va “bene” all’Inter, che prende una delle prime meno temute, seppur comunque da non sottovalutare: l’Atletico dell’ex Diego Simone. Per il Napoli, invece, sfida affascinante e non semplice, ma neanche proibitiva: i ragazzi di Mazzarri affronteranno infatti il Barcellona, che resta una squadra da temere, ma sicuramente non come a qualche anno fa.

Sorteggi Champions League, gli accoppiamenti degli ottavi

Porto-Arsenal

Napoli-Barcellona

Psg-Real Sociedad

Inter-Atletico Madrid

Psv-Borussia Dortmund

Lazio-Bayern Monaco

Copenhagen-City

Lipsia-Real Madrid

Sorteggi Champions League, quando si giocheranno gli ottavi

Gli ottavi si giocheranno tra febbraio e marzo 2024. L’andata sarà tra il 13-14 e il 20-21 febbraio, mentre il ritorno tra 5-6 e 12-13 marzo. Le italiane giocheranno tutte la prima partita in casa e la seconda in trasferta.