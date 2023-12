Siracusa, il convento dei Cappuccini tornano i Mercatini di Natale

StrettoWeb

I “Mercatini di Natale” sono tornati a riscaldare l’atmosfera del chiostro del convento dei Frati Cappuccini di Siracusa. L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, riprende la tradizione avviata dai Frati Cappuccini nella suggestiva cornice del chiostro del convento, per immergersi nel clima natalizio e vivere un momento all’insegna della solidarietà. Sarà possibile trovare tra gli stand dei “Mercatini di Natale”, che nello scorso fine settimana hanno già richiamato centinaia di persone, tante idee regalo, piante, oggetti natalizi, ceramiche, artigianato etnico, conserve, dolci e molto altro.

Spazio anche alla riscoperta delle tradizioni con due appuntamenti dedicati ai piatti tipici siciliani: questo sabato alle 19,30 con “Pane e Panelle” e sabato 16, sempre alle 19,30 con la “Sagra dei Ceci Modicani”. Sabato 9 dicembre inoltre in parrocchia è in programma la benedizione dei Bambinelli con i ragazzi del catechismo. “Come ogni anno il Mercatino – ha detto il parroco, fra Emiliano Strino – sarà l’occasione per sostenere e aiutare concretamente le varie attività caritatevoli portate avanti dalla parrocchia”. L’appuntamento con i Mercatini, inaugurati nella giornata di venerdì scorso, torna oggi e proseguirà dal giovedì alla domenica fino a domenica 17, giornata conclusiva dell’evento.

Nel dettaglio il Mercatino resterà aperto nei seguenti orari: giovedì 7 dicembre, dalle 16,30 alle 20, venerdì 8 dicembre, dalle 9 alle 12,30 e dalle 17 alle 20, sabato 9 dicembre, dalle 16 alle 21 con alle 19,30 “Pane e Panelle”, domenica 10 dicembre dalle 9 alle 12,30 e dalle 17 alle 20. Si riprenderà giovedì 14 dicembre, dalle 16,30 alle 20, venerdì 15 dicembre, dalle 16,30 alle 20, sabato 16 dicembre dalle 16 alle 21, con alle 19,30 la “Sagra dei Ceci Modicani”, e domenica 17 dicembre, dalle 9 alle 12,30 e dalle 17 alle 20.