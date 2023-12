Siracusa: capi falsi venduti on line, Gdf blocca diretta streaming

StrettoWeb

Palermo, 20 dic. (Adnkronos) – Capi falsi venduti on line ma la Guardia di Finanza scoprono tutto e bloccano una diretta streaming. E’ accaduto a Siracusa dove nel corso del monitoraggio di social network e piattaforme digitali di vendita online, i finanzieri hanno individuato due persone residenti a Siracusa, i quali, in diretta su internet, pubblicizzavano e distribuivano capi di abbigliamento e calzature di prestigiosi marchi nazionali ed esteri palesemente contraffatti e a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato. Atteso l’inizio della diretta streaming giornaliera dei venditori di merce contraffatta, i militari si sono recati in casa dei coinvolti che hanno immediatamente interrotto il collegamento. Durante le perquisizioni domiciliari sono stati sottoposti a sequestro oltre 500 capi di abbigliamento contraffatti. I responsabili sono stati denunciati per violazione delle norme che tutelano il marchio d’impresa.