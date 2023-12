Sindaco di Satriano: “la strada per la montagna ora è realtà”

StrettoWeb

“In uno dei miei primi comizi della campagna elettorale 2020, dissi che non si sarebbe potuto mai parlare di sviluppo e di riqualificazione della nostra area montana se prima non si fosse fatto un grosso intervento di ripristino sulla strada che conduce in Pineta”. Lo afferma in una nota il sindaco di Satriano.

“A distanza di 3 anni da quel comizio, grazie ad un importante finanziamento di 1 milione di euro ricevuto nel 2021, siamo riusciti a ripristinare e mettere in sicurezza la strada montana (circa 3 km) e ora sì che, dopo moltissimi anni, si può raggiungere la nostra Pineta (già riqualificata la scorsa estate) in 10 minuti e senza preoccuparsi di fare una corsa ad ostacoli tra una voragine e l’altra”.

“Per completare l’intervento mancano ora solo l’installazione di guard-rail e staccionate. In queste settimane si sentono tante parole da chi invece dovrebbe tacere, ma fortunatamente a noi interessano solo i FATTI che, con questo altro importante risultato, confermano ancora una volta la bontà di un modo di amministrare che mette al centro il benessere dei cittadini e la tutela dei nostri luoghi”.