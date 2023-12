La Sicily Beach Volley School Fratelli Anastasi torna in campo a Bronte contro la Ciclope

StrettoWeb

Superato il turno di riposo la Sicily F.lli Anastasi torna in campo in trasferta a Bronte nella nona giornata del campionato di Serie B Nazionale. Al palazzetto dello sport “Alberto Meli” incontrerà la Ciclope Volley Bronte, sfida in programma alle ore 18 di domenica 3 dicembre. Arbitri della sfida i signori Giuseppe Pampalone e Gianpaolo Panzeca. Sarà una sfida particolare perché i tirrenici si presenteranno con due coppie di fratelli, Sulfaro e Alaimo, mentre Bronte vanta addirittura una coppia di gemelli, Giosuè e Federico Andronico.

A presentare la sfida Giorgio Sulfaro: “La settimana di riposo è stata utile per fare qualche allenamento in più. La squadra è giovane e questo si vede durante le partite, coach Zappalà ci sta dando una grande mano sotto il profilo tecnico, umano e tattico. Speriamo di riuscire a portare qualche risultato positivo a casa. Bronte è una formazione che va rispettata e si trova nella parte alta della classifica, sarà una nuova sfida, pronti a metterci a confronto con loro”.

L’avversaria Ciclope Volley Bronte

Sarà la seconda squadra di Bronte che i tirrenici incontrano in questa stagione dopo l’esordio con l’Aquila, la Ciclope Volley al momento occupa la sesta posizione in campionato a quota 13 punti. In stagione gli etnei hanno ottenuto cinque vittorie, due al tiebreak, e due sconfitte entrambe nette per 0-3 alla prima dell’anno in casa della Paomar Siracusa e poi contro la Domotek Volley Reggio Calabria che ha violato il Palazzetto “Meli”. Le due vittorie al quinto set sono arrivate su campi difficili quali Lamezia Terme e Volley Letojanni, quest’ultima nello scorso turno.

La formazione affidata a coach Claudio Martinengo ha ottenuto la promozione dalla serie C nella passata stagione e sembra puntare ad un campionato di vertice anche in questa serie B. Ad inizio anno sono stati confermati Giosuè Andronico, schiacciatore che è anche stato promosso a direttore sportivo della squadra, il libero Renda, il centrale Libertà e il palleggiatore Tomasello. Ciclope Volley che in estate si è molto rafforzata con gli arrivi del libero De Costa, l’opposto Saraceno, gli schiacciatori Federico Andronico e Romano, i centrali Smiriglia e Ndrecaj, e il palleggiatore Ferrara.