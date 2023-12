Sicily Beach Volley School Fratelli Anastasi cede in casa della più quotata Ciclope Bronte

StrettoWeb

Il rientro alle gare della Sicily F.lli Anastasi li vede incorrere in una sconfitta sul campo della Ciclope Volley Bronte. Più attrezzata la formazione etnea che comunque ha dovuto faticare a far sua la vittoria. I ragazzi allenati da coach Zappalà, dovendo fare a meno anche del palleggiatore Giorgio Sulfaro, hanno lottato per ampi tratti del match prima di alzare bandiera bianca per 25-22 25-17 25-20.

Coach Zappalà schiera nel suo sestetto titolare Giliberto-Amagliani sulla diagonale palleggiatore-opposto, schiacciatori Simone Sulfaro e Carmelo Mazza, centrali Ciaramita e Rizzo con Alberto Alaimo libero. Risponde coach Martinengo con Tomasello al palleggio e Saraceno Opposto, schiacciatori Federico e Giosuè Andronico e centrali Ndrecaj e Libertà con De Costa libero. La formazione di coach Martinengo, grazie al tridente Giosuè Andronico, Ndrecaj e Saraceno, tutti e tre in doppia cifra, ha di fatto portato dalla sua parte la sfida grazie a degli attacchi precisi e quasi sempre a segno.

Al termine della sfida queste le parole del coach dei tirrenici Luciano Zappalà: “in una particolare situazione chiave del primo set da capire la chiamata dell’arbitro, ci ha un po’ tagliato le gambe. Siamo stati penalizzati e forse questo episodio ce lo siamo portato anche nel secondo. Nel terzo siamo stati un pizzico più in partita come nel primo, ma in alcune situazioni siamo stati altalenanti. Loro hanno anche ruotato diversi giocatori dando spazio anche ad alcuni giovani, ma si confermano squadra da secondo o terzo posto. Noi abbiamo dovuto fare a meno anche di Giorgio Sulfaro, ma sia lui che Marco Alaimo conto di recuperarli in settimana”.

La cronaca

Nel primo set le migliori chance per i tirrenici che scappano via, approfittando anche di una leggera confusione locale sul 7-11 con Bronte costretta al time out. Alla ripresa del gioco il primo tempo di Ciaramita e la palla messa a terra da Amagliani consentono alla Sicily F.lli Anastasi di andare sul massimo vantaggio, +5, di 8-13. La Ciclope pazientemente cerca di riportarsi sotto e trova il pari sul 18-18 e poi sorpassa sul 20-18. Time out per coach Zappalà e al rientro i tirrenici reagiscono trovando il 21 pari. Ma Bronte trova un parziale di 4 punti a 1 e con Federico Andronico archivia il primo parziale sul 25-22.

Nel secondo inizia meglio Bronte e tocca alla Sicily F.lli Anastasi inseguire dal 4-1. La Ciclope gioca in tranquillità e trova il massimo vantaggio sul 14-7 e coach Zappalà interrompe il gioco. Al rientro provano a ricucire Giliberto e compagni che tornano sotto di cinque sul 19-14, ma Bronte non commetterà ingenuità e controllando chiuderà sul 25-17 il secondo parziale.

Ad inizio terzo regna di nuovo l’equilibrio con la Sicily F.lli Anastasi che ribatte colpo su colpo quando Bronte prova la fuga sul 9-7 e poi sull’11-9, entrambe le volte i messinesi trovano il pareggio. Dal 13 pari però l’allungo decisivo si concretizza trovando il massimo vantaggio nel set per 16-13, coach Zappalà legge la situazione e chiama time out, ma al rientro Bronte allunga e Ndrecaj fissa il punteggio sul 22-16. L’ace di Giosuè Andronico vale il primo match point sul 24-18, bravi i nostri ad annullarne due, ma Grasso archivia la sfida sul terzo per 25-20.

Il tabellino

Parziali: 25-22, 25-17, 25-20.

Arbitri: Giuseppe Pampalone e Gianpaolo Panzeca.

Durata: 30’, 23’, 23’.

Ace: 2-0. Errori in battuta: 10-10. Muri: 1-5.

Ciclope Volley Bronte: De Costa 0, Romano 3, F. Andronico 6, Saraceno 11, Renda 0, Ndrecaj 10, Grasso 1, Tomasello 2, Smiriglia ne, G. Andronico 15, Libertà 6, Ferrara 0.

Allenatore: Claudio Martinengo.

Sicily Bvs F.lli Anastasi: Alaimo A. 0, Amagliani 6, Sulfaro S. 9, Alaimo M. ne, Rizzo 4, Cucca ne, Mazza 5, Ciaramita 6, Bartolomeo ne, Giliberto 0.

Allenatore: Luciano Zappalà.