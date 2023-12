Tragedia in Sicilia: ustionato in casa dallo scoppio di una caldaia, muore in ospedale

StrettoWeb

Tragedia in Sicilia dove è morto un uomo, Salvatore Tesauro, che nella notte tra il 19 e il 20 dicembre era rimasto ustionato per una fiammata della caldaia nel suo appartamento a Portella di Mare. L’uomo era il titolare di una panineria ambulante in via Messina Montagne, alle porte di Villabate.

“Oggi tutta Villabate piange uno dei suoi figli migliori – rimarca il sindaco Gaetano Di Chiara sindaco di Villabate – Carissimo Totò, ti abbiamo voluto bene e te ne vorremo per sempre. Onorato di essere stato tuo vero amico”.