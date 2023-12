Sicilia, Regione e Telethon insieme per la ricerca sulla malattie genetiche rare

StrettoWeb

“Occorrono tanti cuori per la ricerca”. Parte con questo slogan la kermesse sostenuta dall’assessorato dei Beni culturali della Regione Siciliana e realizzata in collaborazione con Telethon. Una raccolta fondi, destinata alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, che si svolgerà venerdì 15 dicembre alle 17 all’Oratorio dei Bianchi di Palermo, a piazzetta dei Bianchi. L’evento, ideato e organizzato dalla delegata Telethon Palermo, Antonella Lupo, con la collaborazione del coordinatore Telethon Sicilia, Toto Pensabene, anticiperà la vendita dei cuori di cioccolato, che avverrà il 16 e 17 dicembre in tutte le piazze italiane e il cui ricavato sarà devoluto interamente alla ricerca sulle malattie rare.

“Attraverso donazioni, anche piccole, possiamo essere artefici di grandi cambiamenti e, soprattutto, possiamo donare una speranza a coloro che combattono importanti battaglie”, dice l’assessore ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato, che, per l’occasione, ha messo a disposizione l’Oratorio dei Bianchi. La raccolta fondi è sostenuta da numerosi e qualificati partner, tra i quali il Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom). L’evento vedrà la partecipazione a titolo gratuito di artisti e personaggi della cultura palermitana come lo scrittore Gaetano Basile, gli attori Salvo Piparo, Clelia Cucco, Ernesto Maria Ponte e Tommaso Gioietta, la cantante Marianna Costantino, i musicisti Nicola Giammarinaro, Franco Giannola, Pierpaolo Petta, l’Aeolian Vocal ensemble e la pittrice Daniela Verducci.