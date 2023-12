Sicilia, morta giovane mamma: accusa malore, ambulanza in ritardo e senza medico. Aperta inchiesta

StrettoWeb

Una tragedia ha scosso due giorni fa, 26 dicembre, la comunità siciliana di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta. Una donna di 23 anni, la giovane mamma Fabiana Alessi, è morta infatti all’ospedale di Mazzarino dopo aver accusato un malore a casa. La salma della vittima – mamma di un bimbo di 3 anni – è stata però sequestrata, perché la famiglia ha deciso di presentare un esposto. Assistiti dall’Avvocato Fabrizio Marotta, i familiari hanno denunciato la vicenda per quanto accaduto nella fase dei soccorsi alla donna, dall’arrivo dell’ambulanza fino al trasporto in ospedale.

Morta giovane mamma in Sicilia, la ricostruzione dei soccorsi

L’allarme è arrivato intorno alle 18, quando la 23enne si è accasciata a terra a casa dopo un malore, non riuscendo a respirare. Il marito, Simone Barresi, ha immediatamente chiamato il 118, ma l’ambulanza (i due abitano a circa 200 metri dal nosocomio) a quanto pare sarebbe arrivata senza medico. Il medico del pronto soccorso, unico in servizio, non sarebbe infatti potuto uscire, in quanto impossibilitato a lasciare il presidio scoperto. Lo stesso avrebbe incaricato il collega della guardia medica che però, secondo la ricostruzione dei familiari, sarebbe arrivato dopo più di mezz’ora. Arrivata l’ambulanza sul posto, alla ragazza sarebbe stato praticato il massaggio cardiaco, con tentativi di rianimazione andati avanti per circa un’ora. All’arrivo in ospedale la giovane era ancora viva, ma è morta poco dopo.