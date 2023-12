Sicilia, dalla Regione 3,5 milioni di euro per i disabili gravi

StrettoWeb

L’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha disposto il pagamento di tre milioni e mezzo di euro ai distretti socio-sanitari dell’Isola per l’erogazione dei contributi ai disabili gravi a valere sul “Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza”. “L’impegno del governo Schifani su questo fronte è sempre stato assicurato – dichiara l’assessore alle Politiche sociali, Nuccia Albano -. Continueremo a garantire la nostra presenza e il nostro sostegno alle persone con disabilità e ai loro familiari”.

L’impegno finanziario complessivo è di 3.524.284 euro. Il dipartimento della Famiglia e delle politiche sociali ha disposto la liquidazione della somma di 2.819.427 euro, pari all’80 per cento del totale, mentre il restante saldo, pari al 20 per cento, verrà liquidato a seguito di presentazione della relazione analitica sulle spese sostenute.