Servizio Civile Universale in Federconsumatori: 12 posti in Sicilia

StrettoWeb

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (DPGSCU) del Governo ha emanato il bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio Civile Universale. La novità di quest’anno è che ci sono ben 12 posti disponibili per il progetto “Sguardi Vigili” di Federconsumatori Sicilia, divisi in diverse sedi dell’associazione:

Federconsumatori Sicilia (sede regionale a Palermo) – 2 volontari

Federconsumatori Palermo – 2 volontari

Federconsumatori Mascalucia (CT) – 2 volontari

Federconsumatori Messina – 1 volontario

Federconsumatori Siracusa – 1 volontario

Federconsumatori Enna – 2 volontari

Federconsumatori Licata (AG) – 1 volontario

Federconsumatori San Cataldo (CL) – 1 volontario

Anche quest’anno l’unico modo per presentare domanda di partecipazione al bando di selezione è collegarsi al portale nazionale https://domandaonline.serviziocivile.it/, accedendo con SPID o registrando le proprie credenziali. Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 14:00 del 15 febbraio 2024.

Possono accedere alle selezioni tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni, in possesso di cittadinanza italiana, europea, o extra Unione Europea con regolare permesso di soggiorno e incensurati. E’ previsto un impegno pari a 25 ore settimanali, per 12 mesi, con un rimborso di 507,30 euro mensili.