Scuola: Losacco (Pd), ‘Governo riferisca su manifestazioni, capire gestione Polizia’

Roma, 23 dic. (Adnkronos) – ?Il Governo riferisca in Parlamento e la Polizia accerti le responsabilità di poliziotti e dirigenti sulla pessima gestione della manifestazione studentesca di ieri. Manganellare studenti minorenni, tra l?altro in uno spazio senza vie di fuga e solo per il tentativo di guadagnare qualche metro in direzione della Camera, è un atto sproporzionato e ingiustificabile”. Lo afferma il senatore del Pd Alberto Losacco.

“C?erano mille modi diversi -aggiunge- per gestire quella situazione che, anche per il numero esiguo di partecipanti, in nessun caso doveva prevedere il ricorso alla violenza. Lo Stato che non garantisce il dissenso fa un pessimo servizio alle Istituzioni e alla loro credibilità agli occhi delle giovani generazioni. Il Governo riferisca in Parlamento?.