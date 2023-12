Scilla, evento speciale per il nuovo anno: l’1 gennaio “Fitwalking, tuffo al mare e brindisi”

StrettoWeb

L’1 gennaio, alle ore 10.30, riparte a Scilla la 2ª edizione del “Fitwalking, tuffo al mare e brindisi”, organizzata dall’Asd Aspromonte Trails, affiliata AICS. Così l’Asd Aspromonte Trails informa dell’evento che aprirà il nuovo anno a Scilla.

Scilla, “Fitwalking, tuffo al mare e brindisi”: tutte le info dell’evento

L’evento di fitwalking gratuito, aperto a tutti, consisterà in una camminata in modalità didattica tra il lungomare e Chianalea, guidata da un’istruttore nazionale di fitwalking metodo Damilano, un successivo tuffo (facoltativo) nello splendido e suggestivo mare e, infine, un brindisi augurale al nuovo anno. Per informazioni e iscrizioni basterà inviare un messaggio whatsapp al 3396594788 entro il 30 dicembre.