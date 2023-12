Sci: Thoeni, ‘Brignone fantastica, può rivincere la Coppa del mondo’

StrettoWeb

Roma, 4 dic. – (Adnkronos) – “Federica è stata fantastica, sta sciando davvero bene. In Canada ha fatto due gare splendide, ha fatto la differenza con la sua tecnica sopraffina nella gara di sabato, mentre domenica, sotto una fitta nevicata, ha vinto con coraggio ed esperienza”. Così all’Adnkronos Gustav Thoeni, vincitore di 4 Coppe del mondo negli anni ’70.

“La stagione è ancora lunga ma se continua così avrà diverse possibilità di rivincere la Coppa del mondo, che ha già fatto sua nel 2020, lei non va forte solo in gigante ma va ugualmente bene in superG e può fare tanti punti anche in discesa -sottolinea il campione olimpico di gigante a Sapporo ’72-. Shiffrin resta la favorita ma Federica se la giocherà sicuramente”. Con la vittoria di ieri a Mont Tremblant Brignone ha conquistato il 23° successo in Coppa del mondo, uno in meno proprio di Thoeni. “Le auguro di superarmi presto, se lo merita. Se continua così non avrà problemi a farlo”.