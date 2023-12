Sci: Goggia, ‘sono un po’ debilitata e oggi non ho spinto a tutta’

StrettoWeb

Val d’Isere, 15 dic. – (Adnkronos) – ?La pista è bella, forse in alcuni punti è meno insidiosa dei giorni scorsi. Oggi ho fatto un giro tranquillo con linee abbondanti nella parte alta: essendo debilitata in questi giorni ho pensato di non spingere a tutta oggi ma di mantenermi alcune energie per il fine settimana. Nel pomeriggio ci sarà da fare una bella analisi video per capire le linee che in gara saranno da limare in diversi punti rispetto ad oggi?. Queste le parole di Sofia Goggia dopo il sesto posto nella prova della discesa della Val d’Isere, in programma domani. Alle spalle della bergamasca altre due azzurre Marta Bassino e Federica Brignone.

?Ho fatto una bella prova e sono contenta anche del distacco, in genere nella parte alta prendevo davvero tanto svantaggio -dice Bassino-. Sto migliorando in scorrevolezza, ci ho lavorato e ci sto lavorando tanto per crescere su questo aspetto che non mi viene naturale?. ?Rispetto a St. Moritz c?è più ombra e la pista ha molta più curva ? le impressioni di Brignone ? inoltre la neve è forse meno omogenea. Ho fatto dei buoni settori alternati ad altri punti in cui sono finita larga. L?obiettivo per domani è quello di mettere insieme tutti i pezzi e fare una bella gara?