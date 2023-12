Sci: Goggia, ‘soddisfatta della trasferta, avrei messo la firma per tre top ten’

StrettoWeb

Tremblant, 3 dic. – (Adnkronos) – ?Facendo un bilancio della trasferta sono soddisfatta, avrei messo la firma per fare tre top ten. Oggi forse non sono partita nella prima manche con un atteggiamento aggressivo e nella seconda non ho visto un dosso che mi ha rimbalzata, da lì in poi ho rallentato parecchio?. Così Sofia Goggia dopo il decimo posto nel gigante di Tremblant, vinto dalla compagna di squadra Federica Brignone.