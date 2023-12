Sci: Brignone, ‘in condizioni climatiche difficili ho vinto con coraggio’

StrettoWeb

Tremblant, 3 dic. – (Adnkronos) – “Sono veramente orgogliosa di me stessa. Non si vedeva veramente nulla nella seconda manche, le condizioni climatiche erano veramente difficili e peggioravano minuto dopo minuto”. Queste le parole di Federica Brignone dopo la vittoria-bis nel secondo gigante di Tremblant. “A quel punto nessuna riusciva a stare davanti a Direz, fra una manche e l?altra parlavo con mio fratello Davide e ci dicevamo che nell?ultimo mese abbiamo trovato spesso queste condizioni, dovevo farmi trovare pronta -aggiunge la 33enne valdostana-. Così sono uscita dal cancelletto con la rabbia giusta dopo la prima manche, ero convinta e ho provato a dare il massimo, evidentemente avevo il sole dentro di me. Il coraggio in queste condizioni è molto importante e al tempo stesso avere coscienza di quello che si sta facendo e pensare a come sciare, perché non vedi per terra. Occorre lavorare molto con la sensibilità, ricordare dove ti trovi in pista e anche se il tuo corpo può bloccarsi, devi cercare di andare controvoglia?.