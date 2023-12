Santo Versace, gli auguri di Fiorello: un cuore tra due figli dello Stretto

StrettoWeb

Rosario Fiorello showman, comico, cabarettista, imitatore, cantante e conduttore radiofonico messinese, ha rivolto un messaggio di auguri all’amico Santo Versace che proprio oggi compie 79 anni.

Il noto imprenditore italiano, Santo Versace, è una figura iconica nel mondo della moda e del business internazionale e oggi festeggia i suoi 79 anni nella sua città natale, Reggio Calabria.

Fiorello per l’occasione ha pubblicato sui social un post “Auguri Santino!! Si un picciutteddhu! Che storia” per esprimere i migliori auguri all’amico reggino vicino a lui anche per una questione di origine in quanto sono nati in riva allo Stretto.