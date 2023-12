A Santo Stefano in Aspromonte torna la II edizione del Presepe Vivente | INFO

StrettoWeb

La parrocchia Santo Stefano Protomartire di Santo Stefano in Aspromonte, ha organizzato la II edizione del Presepe Vivente che si svolgerà il 26 dicembre alle ore 16:30. Dopo l’evento colossale “La Passione di Cristo” la comunità di Santo Stefano in Aspromonte realizza un altro grande evento. Oltre 100 figuranti e attori reciteranno per le vie del centro storico del paese aspromontano.

Sarà disponibile anche una degustazione di prodotti tipici accompagnata da musica tradizionale dal vivo e molto altro da scoprire all’interno di un suggestivo scenario. Si tratta quindi non di un semplice presepe vivente ma di una vera e propria esperienza da vivere.

Torna la II edizione del Presepe Vivente a Santo Stefano in Aspromonte