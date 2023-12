Sanremo: Al Bano, ‘Amadeus non mi voleva fin dall’inizio, non ha mantenuto la promessa’**

StrettoWeb

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “Per Sanremo 2023 avevo un brano pronto da presentare e sono andato per presentarlo. Mi è stato però proposto di partecipare come ospite d?onore con Gianni Morandi e Massimo Ranieri. E, siccome era un mio sogno dal 1996, e Morandi finalmente aveva detto di sì ho detto: ‘Vabbè, facciamolo’. Con la promessa che il prossimo anno avrei presentato la canzone per la gara. Cosa che quest?anno ho fatto”. Al Bano non ci sta, e si sfoga su Novella 2000 dove racconta ancora, e nel dettaglio con il richiamo in copertina, la vicenda della sua esclusione da Sanremo.

“Amadeus, molto onestamente mi ha detto: ‘Al Bano io per quest?anno non ti vedo a Sanremo perché hai fatto un botto enorme l?anno scorso come ospite. Ed è un peccato rovinarlo. E un discorso è fare lo ospite d?onore, un discorso concorrere’ -racconta il cantante di Cellino San Marco- Io sono un amante del Festival di Sanremo, l?ho sempre amato e l?ho sempre difeso anche quando tutti lo sottovalutavano. Basta leggere le mie interviste di quegli anni. E volevo ritornare in gara per chiudere un cerchio, perché ho capito che è arrivato il momento di non pensare più alla gara. Questo era il mio progetto”.

Al Bano non nega dunque di essere molto deluso. “Sì, lui è stato irremovibile, non l?ha neanche ascoltata la canzone -lamenta- Non mi ha scartato, questo lo scriva. La realtà è che non mi ha accettato. E c?è stata un po? di delusione, perché i patti vanno rispettati nella vita. Per me questo sarebbe stato l?anno giusto”.