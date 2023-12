San Roberto, camminata di fitwalking in occasione del presepe vivente del 26 dicembre | INFO

StrettoWeb

In occasione del presepe vivente, che si terrà alle ore 17.00 di giorno 26 dicembre, l’ASD Aspromonte Trails affiliata AICS, con il patrocinio del Comune di San Roberto, organizza – con ritrovo alle 10.30 in Piazza Municipio – una camminata in modalità didattica di fitwalking lungo un tratto del “Sentiero naturalistico Passo del Falco”, denominato dall’Associazione “La via delle sorgenti”.

San Roberto, le info della camminata di fitwalking: percorso, abbigliamento richiesto e contatti telefonici

Un percorso antico e panoramico di km 9 avvolto da ulivi, da antichi frantoi, da cascate (viste dall’alto) e da fonti d’acqua. L’abbigliamento richiesto è quello sportivo: tuta completa, scarpe da running oppure trail running, soft shell, impermeabile, sacca o piccolo zainetto, pranzo a sacco. Per informazioni e iscrizioni inviare un messaggio tramite whatsapp al numero di telefono 3396594788 entro il 24 Dicembre