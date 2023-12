San Luca, il nuovo Presidente si presenta. E ha grandi ambizioni: “quest’anno salvezza, ma poi…”

StrettoWeb

Il San Luca ha un nuovo gruppo dirigenziale. La settimana scorsa ha annunciato l’organigramma con tutte le figure societarie e tecniche rinnovate, incluso l’allenatore. C’è un gruppo reggino dietro, che avrà il compito di risollevare un club e una squadra che in questo girone d’andata – nel girone I di Serie D – ha avuto troppe difficoltà, in primis nella costruzione della squadra e in secondo luogo per l’assenza del proprio stadio, il “Corrado Alvaro”.

Intanto il nuovo Presidente, Filippo Martino, si presenta a città e tifoseria con una nota stampa: “Da pochi giorni – afferma – rivesto la carica di Presidente dell’Asd San Luca. Ho intrapreso questo nuovo percorso con convinzione e determinazione. Stiamo lavorando per rafforzare la squadra, qualche calciatore è arrivato e diversi altri ne arriveranno. Abbiamo scelto uno staff dirigenziale all’avanguardia; ringrazio tutti i componenti per il lavoro incessante che stanno portando avanti”. Martino non nasconde le ambizioni e accende la piazza: “Vista la classifica, l’obiettivo di quest’anno chiaramente non può che essere la salvezza, ma per i prossimi anni ho forti ambizioni e farò di tutto per riportare il nome di Reggio Calabria e della sua Provincia ai massimi livelli nel panorama calcistico nazionale; ho le idee molto chiare su quello che è il percorso da seguire”, aggiunge.

E sulla sua attività imprenditoriale: “Il grosso della mia attività lavorativa si sviluppa tra Roma e Milano ma ho sempre tenute salde le mie radici reggine; tutte le settimane vengo a Reggio che era ed è la mia città. Sentivo dire che il calcio sta scomparendo dalle nostre parti per l’assenza di imprenditori reggini che hanno voglia e capacità ed ho deciso di scendere in campo anche perché sono convinto che lo sport sia un ottimo volano di sviluppo per un territorio oltre a rappresentare una passione ed una scuola di vita per tutte le generazioni”, conclude.