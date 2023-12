Salvini: “in Sicilia un piano di investimenti multi-miliardario”

StrettoWeb

“La Sicilia sarà protagonista di un piano multimiliardario che garantirà la presenza di treni ad alta capacità“. È quanto si legge nel messaggio inviato dal vicepremier e ministro, Matteo Salvini, in occasione della presentazione del collegamento ferroviario diretto tra Agrigento e l’aeroporto di Palermo.

“Sono questi progetti, e realtà come la nuova linea che inauguriamo, che rendono ancora più urgente il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia che avvicinerà l’isola all’Europa“; aggiunge Salvini spiegando che ci sono 28 miliardi di euro pianificati per strade e autostrade in Sicilia e in Calabria, 47 miliardi in totale per le reti ferroviarie. In Sicilia sono previsti investimenti per circa 15 miliardi di euro, con particolare attenzione alle strade statali di collegamento, alle tangenziali di Palermo, Agrigento e Catania e ai lavori dell’autostrada Siracusa-Gela. Per la rete ferroviaria, sono programmati investimenti per 13 miliardi. “Siamo determinati a utilizzare tutte le risorse, anche europee, pur di recuperare decenni di immobilismo“, scrive Salvini.